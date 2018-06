WM: England gegen Tunesien im TV, Live-Stream und Ticker schauen

Alfedro di Stefano: Der vielleicht größte Name, der in den WM-Geschichtsbüchern fehlt. Der 1926 in Argentinien geborene, elegante Regisseur erhielt nach seinem Wechsel zu Real Madrid 1956 die spanische Staatsbürgerschaft. Scheiterte di Stefano 1958 mit den Spaniern noch in der Quali, so musste er vor der WM 1962 in Chile nach hartnäckiger Muskelverletzung passen. © imago