Das sind die TV-Stimmen und -Experten der WM – wer ist euer Favorit?

Die Action findet in den russischen Arenen statt – und vor allem ARD und ZDF wollen dafür sorgen, dass das besondere WM-Gefühl auf den heimischen Sofas ankommt. Während die Bundesliga und auch die Champions League (ab der nächsten Saison) live nur noch im Bezahlfernsehen zu bewundern sind, haben beim Weltturnier des Fußballs noch die Öffentlich-Rechtlichen die Sendehoheit. Bedeutet: Alle 64 WM-Spiele gibt’s im Free-TV, auch per Livestream im Internet.

Die zeitgleich ausgetragene (unwichtigere) Parallelpartie am letzten Vorrundenspieltag übertragen ARD One oder ZDFinfo. Das Eröffnungsspiel am 14. Juni zeigt die ARD, das Finale am 15. Juli das ZDF. Leer gehen die Kunden des Bezahlsenders Sky nicht aus. 25 Partien – darunter alle Spiele der deutschen Elf – überträgt Sky erstmals in Ultra-HD. Besonderheit: Alle 25 Partien kommentiert Wolff Fuss. Die Highlights der Spiele werden zudem online auf DAZN und Sport1 aufbereitet.