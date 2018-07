Vor dem Viertelfinale bei der Fußball-WM in Russland meinten sie es besonders gut: Kroatische Fußballfans wollten die Unterstützung ihrer Mannschaft mit einer Fackel-Performance unterstreichen - und setzen dabei aus Versehen das weltweit als "Liebesinsel" bekannte Eiland Galešnjak in Brand. Das Feuer auf der südlich von Zadar in der Adria gelegenen Insel, die aus der Luft wie ein Herz aussieht, brach am Freitagabend aus. Das berichteten Medien unter Berufung auf die Feuerwehr. Rund 100 Menschen mussten evakuiert werden.

Den Fans droht Gefängnis

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, teilte die Polizei mit. Die Verantwortlichen für das Feuer seien bekannt. Ihnen drohten zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Gefängnis. Im Sommer kommt es an der Adriaküste Kroatiens regelmäßig zu verheerenden Bränden.

Die Insel Galešnjak ist in Privatbesitz und eine beliebte Location für Verlobungen und kleinere Hochzeitsfeiern. Der Strand, der entlang der gesamten Küstenlinie verläuft, ist gut anderthalb Kilometer lang.