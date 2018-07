WM-Finale Frankreich gegen Kroatien im TV, Live-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Frankreich oder die „Feurigen“? Das ist die große Frage vor dem WM-Finale mit Frankreich gegen Kroatien am Sonntag (17 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in Moskau. Die französische „Équipe tricolore“ könnte sich exakt 20 Jahre nach dem WM-Erfolg im eigenen Land (3:0 gegen Brasilien) den Titel zurückholen. Kroatien wäre bei seiner erst fünften WM-Teilnahme das neunte Land, das Weltmeister wird. Den letzten Weltmeister-Neuling gab es 2010 mit Spanien.

Ehemalige Bundesliga-Stars im Finale

Für den früheren BVB- und Wolfsburg-Profi Ivan Perisic (29) wird mit dem Finale gegen Frankreich ein Traum wahr. Der Torschütze des 1:1-Ausgleichstreffers im Halbfinale gegen England lebte als 17-Jähriger für zwei Jahre im französischen Sochaux. „Keiner könnte glücklicher sein als ich, im Finale gegen Frankreich zu spielen“, sagte der Mittelfeldspieler von Inter Mailand nach dem Spiel gegen England.

Zweiter Torschütze für Kroatien war mit Mario Mandzukic ebenfalls ein ehemaliger Wolfsburger Spieler. Der 32-jährige Angreifer von Juventus Turin schoss Kroatien mit dem 2:1 in der Verlängerung gegen die „Three Lions“ erstmals ins WM-Finale und versetzte das Land, das erst seit 1992 FIFA-Mitglied ist, in einen kollektiven Ausnahmezustand.

WM-Finale: Frankreich und Kroatien im Head-to-Head Frankreich um Antoine Griezmann oder Kroatien um Ivan Rakitic - welche Nationalmannschaft hat im WM-Finale das bessere Team? © Getty/Montage Hugo Lloris gegen Danijel Subasic: Lloris ist für mich der beste Torhüter des Turniers, weil er eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt und von seinem ganzen Torhüterspiel das Komplettpaket liefert. Subasic ist extrem nervenstark, ein Elfer-Killer und ein Keeper für die großen Momente. Er ist ein sehr guter Torhüter, aber Lloris ist Weltklasse - Punkt für Frankreich, 1:0. © Getty/Montage Benjamin Pavard gegen Sime Vrsaljko: Wenn man Pavard nicht aus der Bundesliga kennen würden, wäre er für mich die Entdeckung des Turniers. Er bringt alles mit, was es braucht. In Stuttgart können sie mittlerweile jeden Preis aufrufen – wenn er am Ende 60 Millionen Euro bringt, haben die auch nicht das Gefühl, dass der liebe Gott sie beschissen hat. Der Mut von Deschamps, den Innenverteidiger auf rechts zu stellen, hat sich ausgezahlt. Vrsaljko ist dort zwar Spezialist, in der Ausrichtung aber eher konservativ, bringt viel Erfahrung mit - Punkt für Frankreich, 2:0. © imago/Contrast/Getty Raphael Varane gegen Dejan Lovren: Lovren ist ein grimmiger Innenverteidiger alter Schule, getreu dem Motto: Geben ist seliger denn nehmen. Der Vergleich ist ja ein Mini-Champions-League-Finale. Varane ist fußballerisch besser, Lovren zweikampfstärker - Punkt für beide, 3:1. © Getty/Montage Samuel Umtiti gegen Domagoj Vida: Vida ist ein Mentalitätsmonster, das vor dem Aufzug schon mal falsch abbiegt, aber ein Typ, der zum Äußersten bereit ist. Dennoch fällt mir am Ende kein Besserer ein als Umtiti - Punkt für Frankreich, 4:1. © Getty/imago/Kralj Lucas Hernandez gegen Ivan Strinic: Auf der Position haben beide noch etwas Luft. Beide spielen ein grundsolides Turnier - Punkt für beide, 5:2. © Getty/imago/Kralj N'Golo Kante gegen Marcelo Brozovic: Beide haben mich beeindruckt, Brozovic war mir vorher ehrlicherweise nicht so geläufig. Aber er kann gegnerische Spielmacher komplett abschalten, bis zur Unkenntlichkeit übermalen. Aber Kanté ist, wie früher Makelélé, die Benchmark auf dieser Position im Weltfußball - Punkt für Frankreich, 6:2. © imago/Steen/Krasilnikov Paul Pogba gegen Ivan Rakitiv: Das zentrale Element des kroatischen Spiels ist, Rakitic und Modric so zu balancieren, dass sie nebeneinander hervorragend funktionieren. Pogba hat mich überrascht, weil er sich sämtliche Mätzchen verkneift, die er bei Man United öfter hat. Er spielt hochseriös, wie ich es in der Form von ihm noch nie gesehen habe. Aber Rakitic übernimmt Verantwortung, verwandelte die entscheidenden Elfer - Punkt für Kroatien, 6:3. © Getty/Montage Blaise Matuidi gegen Luka Modric: Wenn Modric in der 116. Minute einen Elfer verschießt und im Elferschießen wie selbstverständlich versenkt, nötigt mir das größten Respekt ab. Matuidi erfüllt seine Aufgabe ebenfalls, aber unspektakulärer - Punkt für Kroatien, 6:4. © imago/Steen/Getty Kylian Mbappe gegen Ante Rebic: Rebic würde allein aufgrund seines unbändigen Willens jedes Duell gewinnen – außer gegen Mbappé. Sein Stern ist aufgegangen. Drei WM-Tore mit 19 Jahren hat zuletzt Pelé geschafft – das sagt eigentlich alles - Punkt für Frankreich, 7:4. © Getty/Montage Antoine Griezmann gegen Ivan Perisic: Griezmann spielt nicht das überragende Turnier, das man ihm zugetraut hätte – aber er stellt sich unglaublich in den Dienst der Mannschaft. Perisic spielt auf dem absoluten Zenit, ihm läuft das Testosteron zu den Ohren raus, und der Glaube verlässt ihn nie - Punkt für beide, 8:5. © Getty/Montage Olivier Giroud gegen Mario Mandzukic: Mandzukic ist nicht der Mann für die vielen, sondern für die wichtigen Tore. Er ist Drecksack und Ausnahmefußballer in einer Person. Und er ist bereit zu sterben. Giroud ist quasi erster Verteidiger und Anspielpartner bei Kontern, auch für die schnellen Außen extrem wichtig. Mandzukic ist das auch, aber dazu noch torgefährlicher - Punkt für Kroatien, 8:6. © Getty/Montage Fazit: Allein das knappe Ergebnis spricht für Kroatien. Es zeigt, dass sie nur zwei Punkte kompensieren müssen durch Willen – und dass traue ich ihnen zu. Niemand sollte den Fehler machen und die Kroaten zum Außenseiter abstempeln. Auch wenn die Individuelle Qualität der Franzosen größer ist, bringt Kroatien alles mit, was ein Champion braucht. © 2018 Getty Images

Am Donnerstag erschien das komplette Kabinett von Regierungschef Andrej Plenkovic in Zagreb in den rot-weißen Nationaltrikots der „Feurigen“. „Solch eine Sitzung der Regierung habt ihr noch nie gesehen“, jubelte die kroatische Zeitung Jutarnij list. Die kroatische Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic (50) war im rot-weißen Kostüm bereits seit dem Viertelfinale gegen WM-Gastgeber Russland (6:5 n.E.) ein Blickfang auf der Ehrentribüne.

Frankreich-Stars konnten noch nicht glänzen

Frankreich spielt nach 1998 und 2006 sein drittes WM-Finale. „Les Bleus“ überzeugten durch soliden Ergebnisfußball, glänzen konnten die Superstars um Paul Pogba und Antoine Griezmann im Turnierverlauf selten. „Frankreich spielt Anti-Fußball“, geißelte Belgiens Keeper Thibaut Courtois nach dem Halbfinale gar den pragmatischen Spielstil der Franzosen.

Die Mannschaft von Nationaltrainer Didier Deschamps (49), 1998 erster französischer Spieler, der den FIFA World Cup in Empfang nehmen durfte, hat einen Tag mehr zur Regeneration und absolvierte am Donnerstag nur eine lockere Trainingseinheit. Kroatien musste gegen England zum dritten Mal in der K.-o.-Phase in die Verlängerung und vermied dank des Treffers von Ex-Bayern-Spieler Mandzukic zehn Minuten vor dem Ende der Extraschicht das dritte Elfmeterschießen.

Auch in Frankreich muss man sich um die Begeisterung vor dem großen Finale keine Sorgen machen. Die Szenen auf der Pariser Prachtstraße Avenue des Champs-Élysées ähnelten den Partybildern nach dem WM-Triumph am 12. Juli 1998 in Saint-Denis. Blau-weiß-rote Nationalflaggen unter dem Triumphbogen, so weit das Auge reichte. „Nach dem Halbfinale haben wir die Videos und Bilder unserer Liebsten aus der Heimat bekommen“, verriet Siegtorschütze Samuel Umtiti in der Pressekonferenz nach der Partie gegen die „Roten Teufel“, „da wurde uns klar: Das ist etwas ganz Großes. Wir können das wirklich fühlen, dass alle Franzosen, dass ganz Frankreich mit uns ist.“

Etwas Großes kann auch Coach Deschamps schaffen. Wird Frankreich Weltmeister, ist Didier Deschamps nach Deutschlands Fußball-Idol Franz Beckenbauer (1974 und 1990) und dem legendären Brasilianer Mario Zagallo (1958, 1962 und 1970) der erst dritte Akteur im Weltfußball, der den WM-Titel als Spieler und als Trainer gewinnt.

Das Finale in Moskau wird nicht ganz ohne deutsche Beteiligung stattfinden. Philipp Lahm (34), Weltmeisterkapitän von 2014, wird dem FIFA-Protokoll entsprechend vor dem Spiel den Pokal ins Luschniki-Stadion bringen.

Diese Fußball-Stars analysieren die WM Die Fußball-Idole Carlos Valderrama, Bixente Lizarazu und Frank Lampard (v.l.) arbeiten für verschiedene TV-Sender während der WM in Russland. © Imago-Montage Lothar Matthäus: Er weiß, wovon er redet. Der Weltmeister von 1990 hat sein Profil seit 2012 als Experte bei Sky geschärft. Bei der WM ist Lothar für den US-Sender FOX im Einsatz. Er sparte nach dem deutschen WM-Aus nicht mit Kritik an Joachim Löw: „Er hat das Leistungsprinzip außer Acht gelassen.“ © imago/ITAR-TASS Gary Lineker: Der WM-Torschützenkönig von 1986 aus England ist bereits seit 1999 Frontmann bei BBC Sport. Beim Spiel Deutschland - Schweden (2:1) korrigierte er sogar seinen legendären Spruch: „Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer rennen 82 Minuten dem Ball hinterher, und Deutschland kriegt einen Spieler vom Platz gestellt. Also jagen 21 Männer für 13 Minuten dem Ball hinterher, und am Ende gewinnen irgendwie verdammt noch mal die Deutschen.“ © imago/Colorsport Ronaldo: Er schoss Brasilien 2002 gegen Deutschland zum fünften WM-Titel - und ist heute für den brasilianischen Sender Globo am Mikrofon. © imago sportfotodienst Carlos Valderrama: Kolumbiens Fußballidol (m.) arbeitet während der WM für den russischen Nachrichtensender Russia Today (RT). Für seine Frisur gilt jedoch eher „Yesterday“... © imago/Kyodo News Bixente Lizarazu: Der französische Weltmeister von 1998 kommentiert die WM an der Seite von Top-Reportern wie Grégoire Margotton für den Sender TF1. © imago sportfotodienst Flemming Povlsen: Der legendäre BVB-Stürmer kommentiert die WM für den dänischen Sender DR. © imago/Lars Moeller Grande Nation, grandes expertes: Frankreichs Weltmeister Robert Pires (l.) und Trainerlegende Arsene Wenger sind während der WM beim Sender beIN Sports zu sehen. © imago/PanoramiC Rio Ferdinand: Der kantige Innenverteidiger lief für England bei zwei Weltmeisterschaften (2002, 2006) auf. Big Rio sah nun bei BBC mit Blick auf die ,,Three Lions” klar: ,,Nur in meiner Ära gab es mit David Beckham und Michael Owen zwei Spieler, die im Nationaltrikot genauso stark waren wie im Verein – wenn nicht sogar besser.“ Ein Kompliment für Kane und Co. war das sicher nicht... © imago/Action Plus Karl-Heinz Riedle: Der Weltmeister von 1990, hier mit Moderator Matthias Opdenhövel, sammelte bei vielen TV-Auftritten Erfahrung. Zur WM analysiert Air Riedle für den katarischen Sender beIN Sports. Diego Forlán: Der ehemalige Rekord-Torschütze Uruguays und WM-Vierte von 2010 ist inzwischen in seinem Heimatland Experte beim Sender Teledoce. © imago/ITAR-TASS Frank Lampard: ,,Lamps” erzielte 2010 im WM-Achtelfinale gegen Deutschland (1:4) das unvergessene, reguläre Tor zum vermeintlichen 2:2 für England – und ist heute für BBC im Einsatz. © imago/Action Plus Pierre Littbarski: Der Weltmeister von 1990 ließ seine Karriere in Japan ausklingen - und genießt dort bis heute ungebrochene Beliebtheit. Litti beobachtet die WM für den Sender Fuji TV. Roy Keane: Der Ire nahm schon als Spieler kein Blatt vor den Mund. Für den britischen Sender ITV schaut das einstige Raubein mit nicht minder legendären Ex-Profis wie Ryan Giggs oder Patrice Evra auf die WM-Spiele 2018. © imago/Sportimage Dietmar Hamann: Der Vize-Weltmeister von 2002 ist als Experte beim irischen Sender RTE. Die deutsche Blamage bei der WM kommentierte der 59-fache Nationalspieler so: „Zur Verlängerung des zuvor ohnehin bis 2020 gültigen Vertrages von Joachim Löw kurz vor der WM bis 2022 fehlen mir die Worte.“ © imago/Lackovic Henrik Larsson: Hättet Ihr ihn erkannt? Der WM-Dritte von 1994 mit Schweden, Legende bei Celtic Glasgow, arbeitet zur Weltmeisterschaft für ITV. © imago/Action Plus Peter Schmeichel... ist immer noch ganz nah dran! Dänemarks Europameister fieberte am 1. Juli 2018 mit „Danish Dynamite“ und seinem Sohn Kasper live und für den russischen Sender Russia Today (RT) im Elfer-Drama gegen Kroatien mit. © imago/Ritzau Scanpix Gary Neville: Der einstige Außenverteidiger, hier im Fußballtempel von Wembley, war für England für drei Weltmeisterschaften nominiert. Sein Jubel im ITV-Studio nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Kolumbien bei der WM 2018 wurde im Netz zum Klick-Hit. © imago/Sportimage José Mourinho: „The Special One“ (l.), hier mit Ron Atkinson, ist bei der WM beim russischen Nachrichtensender Russia Today (RT) zu sehen. © imago/Sportimage Zlatan Ibrahimovic: Ja, er darf natürlich auch! 2015 übte der Schweden-Exzentriker schon den Sturm aufs Eurosport-Pult, 2018 schießt er bei beIN Sports (Katar) gegen seine Ex-Kollegen. „Nach Meinung der schwedischen Presse sind sie besser ohne mich, also glaube ich es ihnen auch." © imago/Kamerapress

Wie sehe ich das WM-Finale Frankreich gegen Kroatien live im TV?

Das ZDF zeigt das WM-Finale Frankreich gegen Kroatien am Sonntag (17 Uhr) live im Free-TV. Reporter in Moskau ist Béla Réthy. Experte im Studio in Baden-Baden bei Oliver Welke: Vizeweltmeister Oliver Kahn.

Gibt es das WM-Finale Frankreich gegen Kroatien auch bei Sky?

Ja! Der Münchner Pay-TV-Sender Sky zeigt das WM-Finale Frankreich gegen Kroatien am Sonntag ab 17 Uhr ebenfalls – live und in UHD. Reporter aller 25 bei Sky übertragenen WM-Spiele bei Sky ist Wolff-Christoph Fuss.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Das ZDF zeigt die Partie Frankreich gegen Kroatien am Sonntag ab 17 Uhr auf seiner Homepage, in der Sportschau-App oder in der Mediathek im kostenlosen Livestream.

