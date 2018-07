WM-Finale zwischen Frankreich und Kroatien: Wir beantworten die wichtigsten Fragen

Zum ersten Mal in der Geschichte stehen sich diese beiden Teams im WM-Endspiel gegenüber. FIFA-Boss Gianni Infantino zog bereits vor der Partie sein Fazit und schwärmte: „Es ist die beste WM, die jemals stattgefunden hat.“ Zudem ließ Infantino die Möglichkeit offen, ob bereits beim nächsten Turnier in Katar die Anzahl der Teams von 32 auf 48 aufgestockt wird .

Wer ist Favorit?

Wenig überraschend sehen alle Wettanbieter die Franzosen vorn. Im Schnitt steht die Quote für einen Sieg der „Équipe tricolore“ bei 2:1, für Außenseiter Kroatien 5:1. In der FIFA-Weltrangliste belegt Kroatien nur Platz 20 – nie zuvor hat eine so tief eingestufte Mannschaft das Finale erreicht. Mit 4,2 Millionen Einwohnern ist Kroatien zudem das kleinste Land seit Uruguay (1930), das bis ins Endspiel vorstieß. Frankreich liegt auf Platz sieben. Auch die Gesamtbilanz spricht knapp für die Franzosen: in fünf Partien gab es bisher drei Siege bei 9:3 Toren.