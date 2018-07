WM-Finale: Ticket-Preise seit 2006 deutlich teurer geworden

Ticketpreis-Wahnsinn bei der WM 2018. Die Preise für Final-Tickets in der besten Kategorie sind seit der WM 2006 in Deutschland um fast 50 Prozent gestiegen, wie eine Studie beweist. Und das ist nicht die einzige Kosten-Explosion bei dieser WM.

Das waren noch Zeiten: Bei der WM 2006 in Deutschland war eine Nation im Fußballfieber. Im WM-Finale setzte sich Italien gegen Frankreich im Elfmeterschießen durch. Und die Fans im Olympiastadion Berlin mussten für ein Ticket in der besten Kategorie fast nur einen Bruchteil dessen bezahlen, was nun für das Finale zwischen Frankreich und Kroatien am Sonntag im Luschniki-Stadion in Moskau verlangt wird. Eine Studie der Internetseite warenvergleich.de zeigt nämlich: Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Preise seit 2006 deutlich erhöht!

Und zwar im dreistelligen Bereich, zumindest was das Finale angeht. Kostete ein Ticket für das Olympiastadion in Berlin 2006 noch 600 Euro in Kategorie 1, müssen nun satte 896,94 Euro hingeblättert werden, falls man das Endspiel der WM 2018 in Russland verfolgen möchte. Ein Unterschied von knapp 300 Euro und eine satte Preissteigerung von knapp 50 Prozent innerhalb von zwölf Jahren. Fast noch extremer ist der Preisanstieg bei den Gruppenspielen: Musste man in Deutschland 2006 nur 100 Euro pro Luxusticket zahlen, sind es 2018 gut 71 Prozent mehr gewesen – nämlich 171,23 Euro.

Ticketpreise im Überblick. © warenvergleich.de

Wenigste Zuschauer bei WM seit 2002

Kurios: Der Anstieg der Finalticketpreise kam plötzlich. Denn in den Jahren 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien blieb der Preis stabil, bis er nun in Russland explodierte. So kostete eine Karte in der Kategorie 1 für das WM-Endspiel 2010 zwischen Spanien und den Niederlanden in Johannesburg 725,81 Euro (plus 125,81 Euro im Vergleich zu 2006), zwei Jahre später waren die Tickets für den WM-Triumph Deutschlands gegen Argentinien fast genauso teuer, nämlich 727,94 Euro (plus 2,13 Euro). Ähnlich verhält es sich bei den Preisen der für die Gruppenspiele: Diese stiegen von 2006 zu 2010 um 29,03 Euro (129,03 Euro), blieben dann aber 2014 preisstabil (128,68 Euro).

So teuer sind die Finalspiele seit 2006. © warenvergleich.de