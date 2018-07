Lionel Messi (Argentinien): Es bleibt dabei: Lionel Messi mag neben Cristiano Ronaldo der beste Fußballer der Welt (gewesen) sein, doch in der "Albiceleste" fehlt ihm die Strahlkraft, die er beim FC Barcelona versprüht. Lediglich im abschließenden Gruppenspiel gegen Nigeria (2:1) brachte er Argentinien auf die Siegerstraße, gegen Island (1:1), Kroatien (0:3) und im Achtelfinale gegen Frankreich (3:4) war von ihm nur wenig zu sehen. Während bei Barça so lange kombiniert wird, bis Messi in einer aussichtsreichen Position den Ball bekommt, muss er sich das runde Leder in der Nationalelf oft selbst erobern. Auch darunter litt sein Spiel bei dieser WM. © Kevin C. Cox/Getty Images