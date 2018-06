Auch bei WM-Generalprobe in Leverkusen: Pfiffe gegen Mesut Özil und Ilkay Gündogan

Rückennummer 1 - Manuel Neuer (32 Jahre, FC Bayern, 74 Länderspiele/0 Tore): Stand zum ersten Mal am 29. Mai 2009 im Kader der Nationalmannschaft. Neun Jahre später fährt er mit dem Team zu seiner dritten WM.

Rückennummer 1 - Manuel Neuer (32 Jahre, FC Bayern, 74 Länderspiele/0 Tore): Stand zum ersten Mal am 29. Mai 2009 im Kader der Nationalmannschaft. Neun Jahre später fährt er mit dem Team zu seiner dritten WM. © imago

Rückennummer 12 - Kevin Trapp (27, FC Paris Saint-Germain, 3/0): Er hat das Rennen um das dritte Ticket auf der Torwartposition gegen Bernd Leno für sich entschieden. Das ist in der "Torwartnation" Deutschland zwar eine Auszeichung seiner Qualität, an Neuer und Ter Stegen kommt er aber nicht vorbei.

Rückennummer 12 - Kevin Trapp (27, FC Paris Saint-Germain, 3/0): Er hat das Rennen um das dritte Ticket auf der Torwartposition gegen Bernd Leno für sich entschieden. Das ist in der "Torwartnation" Deutschland zwar eine Auszeichung seiner Qualität, an Neuer und Ter Stegen kommt er aber nicht vorbei. © 2018 Getty Images

Rückennummer 17 - Jérôme Boateng (29, Bayern München, 70/1): Arbeitet sich langsam wieder an die Mannschaft ran. Bis zur WM sollte er wieder voll einsatzfähig sein und dürfte dann gesetzt sein - wie auch schon bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014.

Rückennummer 17 - Jérôme Boateng (29, Bayern München, 70/1): Arbeitet sich langsam wieder an die Mannschaft ran. Bis zur WM sollte er wieder voll einsatzfähig sein und dürfte dann gesetzt sein - wie auch schon bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014. © imago

Rückennummer 16 - Antonio Rüdiger (25, FC Chelsea, 23/1): Der Abwehrbulle hat sich seinen Stammplatz bei Chelsea erkämpft. In der deutschen Verteidigung ist er als Backup dabei.

Rückennummer 16 - Antonio Rüdiger (25, FC Chelsea, 23/1): Der Abwehrbulle hat sich seinen Stammplatz bei Chelsea erkämpft. In der deutschen Verteidigung ist er als Backup dabei. © imago

Rückennummer 4 - Matthias Ginter (24, Borussia Mönchengladbach, 17/0): War erst einer der Wackelkandidaten, jetzt aber sicher im Aufgebot mit dabei. In der Abwehr flexibel einsetzbar.

Rückennummer 4 - Matthias Ginter (24, Borussia Mönchengladbach, 17/0): War erst einer der Wackelkandidaten, jetzt aber sicher im Aufgebot mit dabei. In der Abwehr flexibel einsetzbar. © imago

Rückennummer 5 - Mats Hummels (29, Bayern München, 63/5): Eine feste Größe beim DFB. An ihm führt auch in Russland kein Weg vorbei.

Rückennummer 5 - Mats Hummels (29, Bayern München, 63/5): Eine feste Größe beim DFB. An ihm führt auch in Russland kein Weg vorbei. © imago

Rückennummer 15 - Niklas Süle (22, FC Bayern München, 9/0): Spielte beim FC Bayern eine gute Saison als Vertretung von Mats Hummels und Jerome Boateng. Sollten Boateng oder Hummels nicht rechtzeitig fit werden könnte er auch in Russland zu Einsätzen kommen.

Rückennummer 15 - Niklas Süle (22, FC Bayern München, 9/0): Spielte beim FC Bayern eine gute Saison als Vertretung von Mats Hummels und Jerome Boateng. Sollten Boateng oder Hummels nicht rechtzeitig fit werden könnte er auch in Russland zu Einsätzen kommen. © 2018 Getty Images

Rückennummer 3 - Jonas Hector (27, 1. FC Köln, 36/3): Auf seiner Position links hinten in der Viererkette ist er unangefochten. Seinen Stammplatz dürfte der Debütant von 2014 sicher haben.

Rückennummer 3 - Jonas Hector (27, 1. FC Köln, 36/3): Auf seiner Position links hinten in der Viererkette ist er unangefochten. Seinen Stammplatz dürfte der Debütant von 2014 sicher haben. © imago

Rückennummer 21 - Ilkay Gündogan (27, Manchester City, 24/4): Muss sich keine Sorgen um seine WM-Teilnahme machen. Spielte in England eine starke Saison und wurde Meister. War nach seinem DFB-Debüt 2011 aber oft verletzt, zudem fiel sein Foto mit Erdogan negativ auf.

Rückennummer 21 - Ilkay Gündogan (27, Manchester City, 24/4): Muss sich keine Sorgen um seine WM-Teilnahme machen. Spielte in England eine starke Saison und wurde Meister. War nach seinem DFB-Debüt 2011 aber oft verletzt, zudem fiel sein Foto mit Erdogan negativ auf. © imago

Rückennummer 8 - Toni Kroos (28, Real Madrid, 82/12): Er ist der Boss im Mittelfeld. Zählte bereis in seinem Debüt-Jahr 2010 zu den Stammspielern.

Rückennummer 8 - Toni Kroos (28, Real Madrid, 82/12): Er ist der Boss im Mittelfeld. Zählte bereis in seinem Debüt-Jahr 2010 zu den Stammspielern. © imago

Rückennummer 7 - Julian Draxler (24, Paris Saint-Germain, 42/6): Führte das DFB-Team als Kapitän beim Confed Cup an, wurde außerdem zum besten Spieler des Turniers gekürt. Löw dürfte auf ihn als Joker setzen. Es wäre nach der WM 2014 und EM 2016 sein drittes großes Turnier.

Rückennummer 7 - Julian Draxler (24, Paris Saint-Germain, 42/6): Führte das DFB-Team als Kapitän beim Confed Cup an, wurde außerdem zum besten Spieler des Turniers gekürt. Löw dürfte auf ihn als Joker setzen. Es wäre nach der WM 2014 und EM 2016 sein drittes großes Turnier. © imago