WM-Silber für Sachsen: Stephanie Schneider holt Silber im Zweier-Bob

Whistler. Im offiziellen Training crashte sie dreimal in vier Läufen. Dank des sturzfreien letzten Trainingslaufes durfte sie überhaupt erst an den Start gehen. Am Ende stand Stephanie Schneider gemeinsam mit Ann-Christin Strack auf dem Siegertreppchen. „Ich hatte für Kurve zwölf kein richtiges Konzept. So war auch der erste Lauf nervenaufreibend“, sagte sie. Außerdem hinterließen drei Stürze auch am Körper so ihre Spuren. „Nach der Trainingswoche hatte ich kein Bock mehr. Dank Anni haben wir in der Kurve überlebt, weil sie Mega-Rhythmus hinten machte. Jetzt fällt die ganze Anspannung ab“, sagte die Sächsin, die im dritten Lauf nur hauchdünn einem erneuten Sturz entkam.

Gold für die unglaubliche Jamanka

Während Schneider/Strack über Silber jubelten, feierte Mariama Jamanka Gold. Es war der Abschluss einer bemerkenswerten Serie, in der die ehemalige Hammerwerferin in nur 111 Wochen eine ganze Reihe von Titeln einsammelte. Die Olympiasiegerin von Pyeongchang fuhr am Sonntag in Whistler den ersten WM-Titel ihrer Karriere ein. Zudem gewann die 28-jährige Berlinerin in diesem Winter ihren ersten Weltcup in Sigulda und krönte sich erstmals im Gesamtweltcup mit der Kristallkugel. Ihren ersten Coup hatte sie am 13. Januar 2017 mit dem EM-Titel in Winterberg geschafft.