Abmahnung vom Chef fürs Fußball-Gucken? „Schauen ist nicht das Problem“

Deutschland spielt an einem Werktag um 16 Uhr – da drängt sich die Frage auf: Darf ich das Spiel eigentlich während der Arbeitszeit schauen? Und kann ich eine Abmahnung bekommen, wenn ich mit dem Deutschland-Trikot ins Büro gehe? Wir haben unseren Personalchef Adrian Schimpf gefragt. Der Jurist hat zwar ein Herz für den Fußball (aktuell Elfter der WM-Tipprunde) –, seine Antworten werden jedoch nicht allen gefallen.

Es kann im Einzelfall keine Verletzung der Arbeitspflicht sein, wenn man Fußball schaut. Also bitte kreativ werden mit den Ausreden. Wer als Verkäufer im Technikkaufhaus dem Kunden eben 90 Minuten lang die Vorzüge des gestochen scharfen Bildes erklärt, hat zumindest eine gute Erklärung.

Das Schauen am Arbeitsplatz ist weniger das Problem – wenn man vorher ausstempelt. Fußball schauen ist zwar manchmal Schwerstarbeit, aber der Chef muss eben nicht dafür bezahlen. Es sei denn, man ist Sportredakteur.

Kann ich von meinem Chef eine Abmahnung erhalten, wenn ich am Arbeitsplatz Fußball schaue?

„Das Trikot ist echt hässlich“

Kann der Arbeitgeber mir verbieten, dass ich im Deutschland-Trikot zur Arbeit komme?

Typische Juristenantwort: Das kommt drauf an. Wenn Dienstkleidung vorgeschrieben ist: ja. Wenn man als Nerd in der abgedunkelten Programmiererbutze Code schreibt, wäre das Deutschland-Trikot in vielen Fällen wahrscheinlich ein modisches Upgrade. Und das aktuelle Deutschland-Trikot ist echt hässlich.

Was droht mir im schlimmsten Fall, wenn ich mich widersetze?

Kommt drauf an, wie weit Deutschland noch kommt. Mit dem Trikotanziehen im Büro ist es wie mit dem Trikotausziehen auf dem Platz: Erst gibt es die Gelbe Karte (Abmahnung), wenn man’s noch mal macht, folgt Gelb-Rote (Kündigung).