WM-Halbfinale: England gegen Kroatien im TV, Live-Stream und Ticker schauen

Mit einem solchen WM-Verlauf für die „Three Lions“ hatten vor WM-Beginn nur wenige Experten gerechnet. Selten war die Euphorie auf der Insel vor einem großen Turnier so gering wie dieses Mal, selten war die Stärke der englischen Nationalmannschaft nach der enttäuschenden EURO 2016 mit der Achtelfinal-Blamage gegen Island (1:2) so schwer einzuordnen wie vor der Endrunde in Russland. Damit ist es seit Samstag vorbei. England zog mit einer abgeklärten Leistung gegen Schweden (2:0) ins Halbfinale ein. Mit der Partie England gegen Kroatien am Mittwoch (20 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in Moskau können die Briten ihre eigene WM-Geschichte neu schreiben – und erstmals seit ihrer Heim-WM 1966 wieder ein Finale erreichen!

Ein Vater dieses Erfolges – England stand zuletzt 1990 in einem WM-Halbfinale – ist ohne Zweifel Nationaltrainer Gareth Southgate (47). Smart, demütig, sachlich – so hat der 57-malige englische Nationalspieler seiner Mannschaft eine ganz neue Mentalität eingeimpft. „Sie gewinnen Elfmeterschießen, sie haben einen guten Torwart, sie stehen im WM-Halbfinale – Ist das wirklich England?“, kam Bild am Sonntag nach dem 2:0-Erfolg gegen Schweden im Viertelfinale aus dem Staunen nicht heraus.

Um es kurz zu machen: Ja, das ist England! Abgeklärt, mit Riesenteamgeist, ohne Starrummel und absolut skandalfrei schaffte die von Harry Kane angeführte Mannschaft das, was einer Generation an Superstars – von David Beckham über Steven Gerrard bis Wayne Rooney – nicht gelungen war. Sie erreichten 22 Jahre nach der Heim-EM 1996 (unter anderem mit Gareth Southgate als Spieler) wieder ein Halbfinale und dürfen zu Recht vom großen Wurf träumen. „Wir werden unser Land stolz machen“, versprach Kapitän Kane nach dem Spiel gegen Schweden. Mit einem weiteren Tor könnte der bislang sechsmal bei dieser WM erfolgreiche Harry Kane neuer Rekordtorschütze Englands bei Weltmeisterschaften werden. Bislang liegt er gleichauf mit Englands Fußball-Idol Gary Lineker. Gareth Southgate blieb dagegen vor dem Spiel gewohnt sachlich: „Unser Plan für die Tage vor dem Spiel steht. Wir haben jetzt eine Routine entwickelt, an der wir festhalten. Grundsätzlich besteht bei Routinen die Gefahr, dass man dadurch die Anspannung ein wenig verliert. Doch bei einem WM-Halbfinale sehen wir diese Gefahr nicht.“

Kroatien geht rein von der Besetzung her als Favorit in dieses Spiel. Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic oder Mario Mandzukic verfügen über eine Menge internationale Erfahrung. Gegen Dänemark und Gastgeber Russland glänzten „Die Feurigen“ zwar nicht spielerisch, sie zeigten jedoch große Nervenstärke – und gingen zweimal erfolgreich durch das Stahlbad Elfmeterschießen. Den Erfolg der ersten „goldenen Generation“ Kroatiens von 1998 mit Davor Suker, Zvonimir Boban oder Robert Prosinecki haben Modric und Co. bereits egalisiert – vor 20 Jahren erreichten die Kroaten bei ihrer WM-Premiere in Frankreich das Halbfinale. Setzen sie sich nun gegen England durch, stünde mit dem Finale die Krönung für das Land, welches erst seit 1992 FIFA-Mitglied ist, kurz bevor. Ex-Wolfsburg-Profi Mario Mandzukic: „Wir haben erfahrene Spieler mit Erfahrung. Wir haben großartige junge Spieler. Ich denke die Chancen gegen England stehen bei 50:50. Wir haben Respekt vor jedem, aber Angst vor keinem. Wir glauben an uns und denken nur daran, wie wir noch besser spielen können.“

