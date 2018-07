WM-Halbfinale: Frankreich gegen Belgien im TV, Live-Stream und Ticker schauen

„Findet die goldene Generation noch ihren Fußball-Frieden?“, so fragte das WM-Magazin Countdown vor Beginn des Turniers in Russland mit Blick auf das belgische Team. Das Starensemble um die Supertechniker Eden Hazard und Kevin De Bruyne hat in der Partie Frankreich gegen Belgien am Dienstag (20 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in St. Petersburg eine historische Chance, diese Frage zu beantworten. Erstmals in seiner WM-Geschichte kann Belgien in ein Finale einziehen. Der Vize-Europameister von 1972 und 1980 hatte diese Vorgabe auch vor dem WM-Start ausgegeben. „Wir haben nur ein Ziel – und das ist das Finale“, sagte Kapitän Eden Hazard (27) gegenüber britischen Zeitungen.