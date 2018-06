WM-Held Kroos: „In Deutschland hätten sich viele über unser Aus gefreut!“

Erst umjubelter Held – dann ein Mann großer Worte. Toni Kroos hat es allen Kritikern und Zweiflern gezeigt. In der fünften Minute der Nachspielzeit erlöste er ganz Deutschland mit seinem Treffer zum 2:1 gegen Schweden . Die DFB-Elf hat damit beste Chancen auf das Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft in Russland. Aber freuen sich darüber wirklich alle Deutschen? Kroos schoss nach dem Last-Second-Sieg gegen die Kritiker: „So, wie wir gefightet haben, haben wir uns das auch verdient. Es hätte viele Leute gefreut, wenn wir heute rausgeflogen wären, aber so einfach machen wir es ihnen nicht!“

Julian Brandt - Ohne Note: Kam als Löws letzte Option in der 87. Minute für Hector. Setzte in der Nachspielzeit einen satten Schuss an den Pfosten – dickes Pech. © imago/Moritz Müller

Toni Kroos - Note 2: Mr. Wahnsinn! Drehte in der Nachspielzeit einen Freistoß direkt rein. Weltklasse! Der Ballverteiler, Dreh- und Angelpunkt der deutschen Angriffe, ansonsten schwach. Ganz schlimmer Fehler, spielte Berg den Ball im Aufbau unbedrängt in den Fuß – die Strafe: Konter zum 0:1. © epa

Jonas Hector - Note 4 : Nach Erkältung wieder frisch, verteidigte links statt Plattenhardt, war aber eher ein Linksaußen, der bei seinem WM-Debüt zu wenig scharfe Bälle in die Mitte brachte. Wenigstens in der Rückwärtsbewegung aufmerksam. © epa

Jérôme Boateng - Note 6 : Riesiges Glück für den Abwehrboss, der Berg beim Tempogegenstoß wegschubste (12.) – mehr als Elfmeter-verdächtig. Versuchte sich als Tricktorschütze – brotlos. Zeigte zu selten seine oft so bossige Ausstrahlung. Einmal allerdings zu sehr – bekam in der 82. Minute (verdient) Gelb-Rot. © dpa

Manuel Neuer - Note 2: 15. WM-Einsatz für den DFB-Kapitän. Der Torhüter parierte aus kurzer Distanz Bergs Schuss (12.), war beim Lob von Toivonen zum 0:1 machtlos. Später arbeitslos, rettete am Ende aber in höchster Not. © dpa

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der WM gegen Schweden den Sieg geschafft. Neuer, Kroos und Co. siegten in den Schlusssekunden – die WM-Chancen sind intakt. Der SPORT BUZZER hat die Noten der Spieler. © Getty

Was meinte er damit? Darüber kann nur spekuliert werden. In den letzten Wochen gab es viel Unruhe in der deutschen Nationalmannschaft, ausgelöst unter anderem durch die Fotos von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Deutsche Fans machten danach vor allem in den sozialen Medien ihrem Ärger Luft – und pfiffen beide Spieler in den Vorbereitungsspielen zur WM in Russland kräftig aus. Ein Umstand, der die Mannschaft offensichtlich bewegt hat.