WM im Liveticker: England im Spitzenspiel gegen Belgien

Englands Trainer Gareth Southgate lässt sich im Aufstellungspoker vor dem WM-Gruppenfinale gegen Belgien nicht in die Karten schauen. „Es wird sicher einige Wechsel geben“, sagte der 47-Jährige am Mittwoch in Kaliningrad, ohne etwas über die Anzahl der Änderungen zu verraten. Sicher ist aber, dass Tottenhams Mittelfeldspieler Eric Dier erstmals bei der Fußball-WM in Russland in der Startelf steht.