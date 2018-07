WM im Liveticker: Marschiert Kroatien gegen Dänemark ins Viertelfinale?

1992 und 1998 - vor dem Achtelfinale am Sonntag in Nischni Nowgorod beschwören Dänemark und Kroatien die Vergangenheit. Beide Mannschaften versuchen bei der Fußball-WM in Russland aus dem Schatten der Nationalhelden zu treten. Dänemark gewann 1992 sensationell den EM-Titel, Kroatien stürmte 1998 bei der WM in Frankreich bis ins Halbfinale - und beide Male wurde auf dem Weg zu den jeweils größten Erfolgen die deutsche Nationalmannschaft geschlagen.