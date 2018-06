WM im Liveticker: Senegal und Kolumbien im Duell ums Achtelfinale

Mit der Unterstützung ganz Afrikas will Senegal bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland als einziges afrikanisches Team den Sprung ins Achtelfinale schaffen. „Der ganze afrikanische Kontinent steht hinter uns. Das ist ein schönes Gefühl“, sagte Abwehrspieler Kalidou Koulibaly am Mittwoch in Samara.

Nachdem Tunesien, Ägypten, Marokko und Nigeria bei der WM bereits in der Vorrunde ausgeschieden sind, reicht Senegal gegen Kolumbien am Donnerstag (16 Uhr/ARD) bereits ein Unentschieden, um in die K.o.-Runde einzuziehen. „Wir wissen, dass wir Geschichte schreiben können“, sagte Senegals Trainer Aliou Cissé.