Also: Ausrüstung und Kleidung für die 23 Spieler, sprich insgesamt 160 Paar Schuhe und 26 Sätze Trikots. Ebenfalls mit ins WM-Quartier nach Watutinki kam Zubehör wie 60 Fußbälle, sämtliche Trainingsutensilien und die medizinischen Geräte.

484 Konstellationen! So erreicht Deutschland das WM-Achtelfinale – oder scheidet aus

Angelegt ist die Planung natürlich weltmeisterwürdig für sieben Spiele und fünf Wochen – also inklusive des Finales am 15. Juli. Doch was passiert, wenn die 63-köpfige deutsche Delegation, bestehend aus den Spielern, dem Trainerstab und dem Team hinter dem Team (zwei Köche, vier Ärzte, vier Physiotherapeuten, Analysten, Fitnesstrainer, Medien- und Organisationspersonal), ihre Zimmer im Hotel Watutinki Spa Complex vorzeitig räumen muss?