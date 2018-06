WM-Inside der SPORTBUZZER-Reporter: Das ist Joachim Löws Spieltags-Ritual

Anzeige

Spieltag. Da geht Joachim Löw ab – in seinen Tunnel, in den Mix aus Anspannung und Konzentration. „Ich versuche keine Ablenkung zuzulassen“, sagt der Bundestrainer über die letzten Stunden vor einer Partie. Dennoch versucht der 58-Jährige, etwas abzuschalten, den Kopf ein wenig freizukriegen. Sein Ritual: Ein paar Stunden vor Anpfiff geht Löw mit José Meneses, einem Bodyguard, der für den DFB-Tross verantwortlich ist, in den Fitnessraum. Vor der WM-Auftaktpartie der DFB-Elf gegen Mexiko schwitzen die beiden im „Watutinki Spa Complex“. Eine Anti-Stress-Maßnahme in der Mucki-Bude, für etwa eine Stunde.

Dabei werden keine Gewichte gestemmt, die beiden pumpen auch nicht an Foltergeräten. Mit Mendes macht Löw mittels Thera-Bändern aus Latex spezielle Übungsformen zur Stärkung der Muskulatur. Man sieht es an Löws Oberarmen, die Bizeps- und Schulterpartie ist bestens in Form.

Generell liebt Löw Sport abseits des Fußballs, auch Outdoor-Abenteuer der besonderen Art. Vor 15 Jahren bestieg er den Kilimandscharo, eine körperliche Grenzerfahrung, die ihn geprägt hat. Wenn Löw am Ziel ist, wenn seine Mannschaft am 15. Juli in Moskau den WM-Pokal verteidigt, wird man ihn jubeln sehen – und den "Jogibizeps" in voller Pracht.