WM-Inside der SPORTBUZZER-Reporter: Das erwartet das DFB-Team in Sotschi

Es ist die Rückkehr an den Ort, an dem die DFB-Auswahl schon 2017 während des Confed-Cup-Sieges residiert hatte: Für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw geht es am Dienstag nach Sotschi am Schwarzen Meer; dort steigt am Sonnabend das Gruppenspiel gegen Schweden. Um 17 Uhr hebt der Charter heute ab, um 19.30 Uhr landet er.