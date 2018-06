WM: Japan gegen Polen live im TV, Live-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Polen und sein Stürmerstar Robert Lewandowski (29) vom FC Bayern München sind schon vor dem letzten Spiel in Gruppe H außen vor. Zwei Niederlagen für „die Adler“, Polen gehört zu den ganz großen Enttäuschungen dieser WM. Für die Mannschaft von Nationaltrainer Adam Nawalka (60) geht es in der Partie Japan gegen Polen am Donnerstag (16 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) nur noch um Schadensbegrenzung. „Trotz enttäuschender Ergebnisse sind die polnischen Fans immer noch da. Ein buntes Auto konnte man gestern Nacht in den Wolgograder Straßen sehen. Mit polnischen Farben mit Slogan „Gib alles, Polen"“, beobachtete FIFA-Reporter Piotr Kózminski vor dem Spiel in Wolgograd.

Ganz anders sieht die Lage vor dem Vorrundenfinale bei den Japanern aus. Die „Samurai Blue“ gehen als Gruppenerster in dieses Spiel und sie können selbst bei einer Niederlage erstmals seit 2010 wieder in die K.o.-Runde einziehen. Ein Remis im Parallelspiel Senegal gegen Kolumbien wäre dazu notwendig oder ein Sieg der „Cafeteros“ gegen das Team aus Westafrika. Mit einem Sieg geht Japan erstmals seit der Heim-WM 2002 als Gruppensieger ins Achtelfinale. Nationaltrainer Akira Nishino hat mit Makoto Hasebe von Pokalsieger Eintracht Frankfurt, Genki Haraguchi vom Aufsteiger Fortuna Düsseldorf, BVB-Star Shinji Kagawa und Kölns Yuya Osako aller Voraussicht nach vier Profis in der Startelf, die in Deutschland ihr Geld verdienen. Bei den Polen wird Lukasz Fabiánski für Wojciech Szczesny ins Tor gehen. „Vier Punkte aus zwei Spielen ist eine respektable Ausbeute, doch noch haben wir nichts erreicht, sagte Japans Kapitän Makoto Hasebe, „wenn wir auf den Platz gehen, dürfen wir nur an den Sieg denken. Wenn man auf ein Unentschieden spekuliert, holt man möglicherweise nicht das gewünschte Resultat.“

Wie sehe ich Japan gegen Polen live im TV?

Das letzte Spiel in Gruppe H, Japan gegen Polen wird am Donnerstag ab 15.50 Uhr auf dem ARD-Sender ONE zu sehen sein. Reporter ist Stephan Schiffner.

Gibt es Japan gegen Polen auch bei Sky?

Nein! Der Pay-TV-Sender Sky zeigt am Donnerstagabend die Partie England gegen Belgien live und in UHD. Alle 25 übertragenen WM-Spiele bei Sky werden von Wolff-Christoph Fuss kommentiert.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Das Erste zeigt die Partie Japan gegen Polen ab 16 Uhr bei Sportschau.de oder in der Mediathek im kostenlosen Livestream.

