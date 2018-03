WM-Kader Deutschland 2018: Das sind die Kandidaten im Überblick!

Bayern-Trainer Jupp Heynckes hatte zuletzt dafür plädiert, sowohl Sandro Wagner als auch Mario Gomez mit zur WM 2018 zu nehmen. Beide wurden von Bundestrainer Joachim Löw in den Kader für die Länderspiele gegen Spanien und Brasilien berufen. Entscheidet sich Löw am Ende für Gomez ODER Wagner? "Ich würde es beiden gönnen, dabei zu sein", hatte Heynckes der Bild gesagt. "Warum nicht?"

Max Kruse (29, Werder Bremen, 14/4): Verbaute sich eine bessere DFB-Karriere selbst durch einige Verfehlungen. Allerdings ist ihm jederzeit zuzutrauen, eine Torserie hinzulegen. Fing bei Werder jetzt damit an. Aber nur, wenn er konstant so weitermacht, könnte er plötzlich noch mal ein Thema werden. Wahrscheinlichkeit: 2 Prozent

Timo Werner (21, RB Leipzig, 10/7): Der Überflieger des Jahres 2017 musste viel ertragen, wurde sogar von den deutschen Fans verhöhnt. Nach Mini-Krise und Verletzungsproblemen zuletzt in Leipzig wieder fast an jedem Tor beteiligt. Behält er diese Form, ist er Löws Stürmer Nummer eins. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Karim Bellarabi (27, Bayer Leverkusen, 11/1): War eine Zeit lang sogar Stammspieler in der Nationalelf, stürzte dann aber ab. Auch bei Bayer nicht immer gesetzt. Löw weiß, was er bei ihm bekommt – aber auch, was nicht. Geringe Chancen. Wahrscheinlichkeit: 3 Prozent

Serge Gnabry (22, TSG Hoffenheim, 2/3): Überzeugte bei seinem Debüt mit einem Dreierpack beim 8:0 in San Marino. Allerdings müsste er aufgrund der großen Konkurrenz wohl regelmäßig so treffen, um eine realistische WM-Chance zu haben - auch wenn Löw große Stücke auf ihn hält eher ein Mann für die Zukunft. Wahrscheinlichkeit: 5 Prozent

Ilkay Gündogan (26, Manchester City, 22/4): Stand in den letzten beiden Testspielen des Jahres in der Startelf, Löw war zufrieden mit einem seiner Lieblingsspieler. Verpasste bereits die beiden letzten Turniere aufgrund von Verletzungen. Bei ihm wird alles davon abhängen, ob er nun mal über eine längere Zeit verletzungsfrei bleibt – dann ist er gesetzt - wie zuletzt bei City. Wahrscheinlichkeit: 90 Prozent

Amin Younes (24, Ajax Amsterdam, 5/2): Ihn zauberte Löw nach seiner starken Saison mit Ajax für den Confed Cup aus der Kiste. Spielt in der kommenden Saison wohl für den SSC Neapel. Drückt seit Beginn der Rückrunde in den Niederlanden größtenteils die Bank. Liebäugelt auch mit einer Rückkehr in die Bundesliga. Wahrscheinlichkeit: 1 Prozent

Julian Draxler (24, Paris Saint-Germain, 40/6): Einer der großen Gewinner des letzten Jahres. Blüht seit seinem Wechsel zum Pariser Starensemble an der Seite von Neymar und Mbappé auf. Bestätigte seine gute Form auch im letzten Test gegen Frankreich. Führte das DFB-Team als Kapitän beim Confed Cup an, wurde außerdem zum besten Spieler des Turniers gekürt. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Emre Can (23, FC Liverpool, 20/1): Löw schätzt die Kämpferqualitäten und die Einstellung des Mittelfeldabräumers. Da die Konkurrenz im defensiven Mittelfeld allerdings riesig ist, wird am Ende entscheidend sein, welchen Spielertypen der Trainer am meisten benötigt. Im Test gegen Frankreich bewies er wieder einmal, dass er definitiv kein Rechtsverteidiger ist. Wahrscheinlichkeit: 55 Prozent

Sami Khedira (31, Juventus Turin, 71/7): Hatte wie so oft in den letzten Jahren immer wieder mit Blessuren zu kämpfen, aber wenn es darauf ankam, war Khedira immer da. Schnürte jüngst sogar einen Dreierpack für Juventus Turin. Bleibt er fit, ist er auf jeden Fall dabei. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Antonio Rüdiger (24, FC Chelsea, 22/1): Der Abwehrbulle hat sich seinen Stammplatz bei Chelsea erkämpft, erzielte schon zwei Treffer in der Premier League. Bei Löw ist er in der Abwehr die erste Alternative, wenn Hummels oder Boateng ausfallen. Wahrscheinlichkeit: 95 Prozent

Mats Hummels (28, Bayern München, 62/5): Nach anfänglichen Schwierigkeiten beim DFB längst eine feste Größe in der Innenverteidigung und mittlerweile auch als Führungsspieler etabliert. In Top-Form. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Manuel Neuer (31 Jahre, FC Bayern, 74 Länderspiele/0 Tore): Die unumstrittene Nummer eins. Wenn er fit ist, wohl sogar der beste Torhüter der Welt. Allerdings leidet er erneut an einem Fußbruch. Der Plan war, dass er im April zurückkehren sollte. Aber selbst wenn Neuer in dieser Saison gar nicht mehr für Bayern spielen sollte, wird Löw nicht auf ihn verzichten. Allerdings bleibt ein Restrisiko. Wahrscheinlichkeit: 80 Prozent

WM 2018: Wird Manuel Neuer rechtzeitig fit?

Manuel Neuers Comeback im trauten Kreis der Nationalelf war nur kurz. Und als die Torwart-Kollegen um seinen aktuellen Stellvertreter Marc-André ter Stegen am Mittwoch in Düsseldorf das Training für das Länderspiel gegen Spanien aufnahmen, war Deutschlands Nummer 1 auch schon wieder abgereist. Zurück blieb die große Frage: Packt es Neuer bis Mitte Juni zur WM in Russland? "Manu ist nie abzuschreiben", sagte Bayern-Kollege Thomas Müller. Es war auch ein Einwurf des stellvertretenden Kapitäns an die wachsende Zahl derjenigen, die an Neuers rechtzeitiger Rückkehr zweifeln.