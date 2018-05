Der deutsche WM-Kader: Diese 35 Stars hat Joachim Löw im Blick

Langsam wird es ernst! Am kommenden Dienstag schaut Fußball-Deutschland nach Dortmund, wo Joachim Löw ab 12.30 Uhr im Fußballmuseum seinen vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) bekannt geben wird. Bereits am Montag muss der Bundestrainer eine Liste mit maximal 35 Spielern bei der Fifa einreichen, die diese natürlich nicht vorab veröffentlichen wird.

Emre Can (24, FC Liverpool, 20/1): Kämpft aktuell wieder mal mit Rückenproblemen. Löw schätzt die Kämpferqualitäten und die Einstellung des Mittelfeldabräumers. Da die Konkurrenz im defensiven Mittelfeld allerdings riesig ist, wird am Ende entscheidend sein, welchen Spielertypen der Trainer am meisten benötigt. Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent

Emre Can (24, FC Liverpool, 20/1): Kämpft aktuell wieder mal mit Rückenproblemen. Löw schätzt die Kämpferqualitäten und die Einstellung des Mittelfeldabräumers. Da die Konkurrenz im defensiven Mittelfeld allerdings riesig ist, wird am Ende entscheidend sein, welchen Spielertypen der Trainer am meisten benötigt. Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent © imago

Jonas Hector (27, 1. FC Köln, 36/3): Auch wenn er den Absteig nicht verhindern konnte, zeigte er in Köln nach seiner Rückkehr, wie wichtig er ist. Mit Traumtor in Wolfsburg. Löws Satz „Er spielt diese Rolle genau so, wie wir es wollen“, sagt alles über seinen Stellenwert beim Bundestrainer aus. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Jonas Hector (27, 1. FC Köln, 36/3): Auch wenn er den Absteig nicht verhindern konnte, zeigte er in Köln nach seiner Rückkehr, wie wichtig er ist. Mit Traumtor in Wolfsburg. Löws Satz „Er spielt diese Rolle genau so, wie wir es wollen“, sagt alles über seinen Stellenwert beim Bundestrainer aus. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent © imago

Mats Hummels (29, Bayern München, 63/5): Nach anfänglichen Schwierigkeiten beim DFB längst eine feste Größe in der Innenverteidigung und mittlerweile auch als Führungsspieler etabliert. In Top-Form, wenn am Wochenende auch am Knöchel verletzt. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Mats Hummels (29, Bayern München, 63/5): Nach anfänglichen Schwierigkeiten beim DFB längst eine feste Größe in der Innenverteidigung und mittlerweile auch als Führungsspieler etabliert. In Top-Form, wenn am Wochenende auch am Knöchel verletzt. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent © imago

Bis zu 30 Spieler auf der Liste?

Ab dem 23. Mai wird sich die Nationalmannschaft in Eppan (Südtirol) auf das Unternehmen Titelverteidigung vorbereiten. Dort wird Löw dann die Spieler nach und nach aussortieren, bevor er am 4. Juni seinen endgültigen 23er-Kader benennen muss. Davor steht nur noch ein Testspiel an – am 2. Juni in Klagenfurt gegen Österreich. Nach der Kaderbekanntgabe gibt es am 8. Juni ein weiteres Freundschaftsspiel in Leverkusen gegen Saudi-Arabien, bevor der DFB-Tross am 12. Juni nach Russland abhebt.