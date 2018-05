Deutschland bei der WM: Das ist der Kader

Zahlreiche Stars dürfen nicht mit zur WM in Russland. Darunter: Javi Martinez, Mario Götze und Mauro Icardi. Wer noch zu bleiben muss, seht ihr in der folgenden Galerie! © Getty/Montage

Mario Götze (Deutschland): Spielte eine schwache Saison, zeigte erst gegen Ende der Spielzeit einige brauchbare Leistungen. Zu wenig für den Bundestrainer, der WM-Held von 2014 bleibt diesmal zu Hause. Löw: "Es war nicht seine Saison. Er hat nicht seine Form gezeigt, die er bringen kann." © 2018 Getty Images

André Schürrle (Deutschland): Auch Götzes Dortmunder Teamkollege Schürrle muss die WM vor dem Fernseher verfolgen. Mäßige Leistungen und nur ein Tor in 18 Bundesliga-Einsätzen sind für den Vorbereiter des Götze-Siegtreffers 2014 zu wenig. Für die Nationalmannschaft stand er zuletzt im März 2017 auf dem Feld. © 2018 Getty Images

Sandro Wagner (Deutschland): Als Top-Torschütze der WM-Qualifikation versprach sich der Angreifer einen sicheren Platz im WM-Kader. Spielte ebenfalls eine gute Rückrunde bei den Bayern (traf alle 86 Minuten). Nach seiner Nicht-Berücksichtigung für den vorläufigen WM-Kader trat er nach nur acht Länderspielen aus der Nationalmannschaft zurück. © 2018 Getty Images

Nani (Portugal): In seiner Debütsaison bei Lazio Rom kam der langjährige Manchester-United-Spieler nicht richtig in Tritt. Nur sechs Startelfeinsätze in der gesamten Saison stehen für den Europameister von 2016 zu Buche. Die Folge: Keine Nominierung für den 112-fachen Nationalspieler. © 2018 Getty Images

Éder (Portugal): Neben Mario Götze der zweite Turnier-Held, der nicht mit zur WM darf. Im EM-Finale 2016 schoss er Portugal in der 109. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss zum Sieg über Frankreich. Seitdem spielte der Angreifer von Lokomotive Moskau aber nur noch 145 Minuten im Landestrikot. © 2016 Getty Images

Renato Sanches (Portugal): Der nächste Europameister, der zu Hause bleiben muss. 2016 verpflichteten die Bayern das Talent für ganze 35 Millionen Euro - eine Summe, die der heute 20-Jährige weder bei den Bayern noch bei Swansea - in Leihe stehend - zu rechtfertigen wusste. © 2018 Getty Images

Aymeric Laporte (Frankreich): Keine Nationalmannschaft kann derzeit auf einen dermaßen breiten Kader zurückgreifen wie Frankreich. Kein Wunder, dass für die WM viele prominente Namen auf der Strecke bleiben. In der Innenverteidigung muss beispielsweise Laporte (im Januar für 65 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt) seinen Platz räumen, während es Stuttgarts Benjamin Pavard ins Aufgebot schaffte. © 2018 Getty Images

Adrien Rabiot (Frankreich): Genauso trifft es den Zentrumsspieler von Paris Saint-Germain. In satten 49 Spielen überzeugte der 23-Jährige für den Hauptstadtklub, Nationaltrainer Didier Deschamps gab aber unter anderem Corentin Tolisso vom FC Bayern den Vorzug. © 2018 Getty Images

Dimitri Payet (Frankreich): Der 31-Jährige spielte für Olympique Marseille eine passable Saison und erreichte das Europa-League-Finale. Wettbewerbsübergreifend kommt Payet auf 34 direkte Torbeteiligungen. © 2018 Getty Images

Kingsley Coman (Frankreich): Spielte bis zu seinem Syndesmosebandriss eine hervorragende Saison, gab im DFB-Pokalfinale gegen Frankfurt sein Comeback. Für die WM fehlt ihm aber noch Spielpraxis - tödlich in Deschamps Starkarussel. © 2018 Getty Images

Anthony Martial (Frankreich): Gehört mit 65 Millionen Euro Marktwert (transfermarkt.de) zu den wertvollsten Angreifern der Welt. Zog gegen Nabil Fekir, Florian Thauvin, Thomas Lemar und Olivier Giroud dennoch den Kürzeren. © 2017 Getty Images

Alexandre Lacazette (Frankreich): Erzielte in seiner Debütsaison beim FC Arsenal zwar ordentliche 17 Tore, überzeugte aber nicht immer mit guten Leistungen. Wie viele andere viel er letzlich dem Überangebot, vor allem in der Offensive, zum Opfer. © 2018 Getty Images

Karim Benzema (Frankreich): Benzema und die Nationalmannschaft - ein Thema für sich. Im Dezember 2015 wurde der Stürmer von Real Madrid wegen eines Erpressungsversuchs vorläufig aus der Nationalelf ausgeschlossen. 2017 machte sich unter anderem "France Football" für seine Rückkehr stark, sein Name sei wieder reingewaschen und einzig Didier Deschamps stelle sich gegen ein Comeback des Angreifers. Dieser vertritt auch jetzt weiter seinen Standpunkt und berücksichtigt Benzema nicht für die Équipe Tricolore. © 2018 Getty Images

Angel Martin Correa (Argentinien): Ein Ligaspiel und die Zwischenrunde der Copa del Rey verpasste Átletico Madrids Offensivspieler - in allen anderen 56 Partien des Vereins stand er auf dem Platz. Trotzdem überraschte Nationaltrainer Jorge Sampaoli bei Bekanntgabe des WM-Kaders mit dem Fehlen Correas, schon in den vergangenen Partien des Vize-Weltmeisters stand der Spieler nicht auf dem Platz. © 2018 Getty Images

Mauro Icardi (Argentinien): Für viele eine der unverständlichsten Entscheidungen. 29 Tore in 34 Ligaspielen kann Icardi bei Inter Mailand verzeichnen. In Argentiniens A-Nationalmannschaft spielte der Angreifer aber noch nie eine große Rolle - so auch bei dieser WM. © 2018 Getty Images

Joe Hart (England): Der 75-fache Nationalspieler verlor im vergangenen Jahr langsam seinen Stammplatz bei den Three Lions. Etwas überraschend kommt seine Nicht-Nominierung für die WM dennoch: Trainer Gareth Southgate gab Jack Butland, Jordan Pickford und Nick Pope den Vorzug vor dem 31-Jährigen. © 2018 Getty Images

Jack Wilshere (England): Sonst häufig von Verletzungen gebeutelt, konnte der 26-Jährige die Saison weitesgehend verletzungsfrei durchspielen. Für eine WM-Nominierung reichten die Leistungen bei Arsenal gegenüber dem prominent besetzten englischen Mittelfeld dann aber nicht aus. Der letzte Auftritt Wilsheres im Trikot der Three Lions datiert auf den 27. Juni 2016. © 2018 Getty Images

Adam Lallana (England): Lange Zeit zwang eine Oberschenkelverletzung den 30-Jährigen zur Pause - zum Saisonende bekam er nur noch wenig Spielpraxis. Auch er muss die Mission WM-Titel vom Sofa aus verfolgen. © 2017 Getty Images

Rafinha (Brasilien): Hoffnung keimte auf, als bekannt wurde, dass Dani Alves die WM in Russland verletzungsbedingt verpassen würde. Weil Danilo und Fagner als Rechtsverteidiger aber den Vorzug erhielten, platzt damit wohl Rafinhas letzter WM-Traum. © 2018 Getty Images

David Luiz (Brasilien): Bei der WM 2014 im eigenen Land, die mit dem bitteren 1:7 gegen Deutschland im Halbfinale endete, spielte er noch eine zentrale Rolle in der Selecao. Seitdem geriet er in der Nationalmannschaft mehr und mehr zum Tribünenpersonal und auch bei Chelsea verlor er seinen Stammplatz in der Innenverteidigung. © 2018 Getty Images

Javier Martinez (Spanien): Eine der größten Kader-Überraschungen. Münchens Routinier muss die WM anders als Teamkollege Thiago von zu Hause verfolgen. Sergio Busquets, Saul Niguez und Koke erhielten der Vorzug vor dem 29-Jährigen. © 2018 Getty Images

Alvaro Morata (Spanien): Für stolze 66 Millionen Euro siedelte der Stürmer von Real zu Chelsea über. Eine Summe, die mehr wie eine Last auf seinen Schultern wirkte - keine gute Saison des 25-Jährigen. © 2018 Getty Images

Cesc Fabregas (Spanien): 110 Nationalspiele stehen für den Routinier in Diensten des FC Chelsea bereits zu Buche. Weitere wird es vorerst nicht geben: Auch Fabregas fehlt im Aufgebot des Weltmeiters von 2010. © 2018 Getty Images

Sergi Roberto (Spanien): Das Barcelona-Eigengewächs spielte eine ordentliche Saison beim spanischen Meister, hat im WM-Aufgebot gegen Dani Carvajal und Cesar Azpilicueta das Nachsehen. © imago/ZUMA Press

Marc Bartra (Spanien): Trotz guter Rückrunde beim neuen Klub Betis Sevilla schafft der Ex-Dortmunder es nicht in den hochkarätig besetzten spanischen Kader. Obwohl er bereits sein fünf Jahren immer wieder zum spanischen Nationalteam gehörte, kommt er erst auf 13 Einsätze für den Weltmeister von 2010. © 2018 Getty Images

Juan Mata (Spanien): Spielte eine ordentliche Saison bei ManU, gehört aber schon seit einiger Zeit nicht mehr zum spanischen Stammpersonal. Bitter für den Weltmeister, die WM in Russland muss auch er von zu Hause aus verfolgen. © 2018 Getty Images

Hector Bellerin (Spanien): Der pfeilschnelle Rechtsverteidiger in Diensten des FC Arsenal fiel wie Sergi Roberto der spanischen Überbesetzung auf den defensiven Außenpositionen zum Opfer. © 2018 Getty Images

Radja Nainggolan (Belgien): Eine der größten Überraschugen. Trotz einer starken Saison mit der AS Roma muss der Achter zu Hause bleiben. Coach Roberto Martínez sprach von "taktischen" Gründen: "Wir wissen, dass Radja bei seinem Verein eine wichtige Rolle spielt. Wir können ihm so eine Rolle in unserem Team nicht geben." © 2018 Getty Images

Divock Origi (Belgien): Ein guter Saisonabschluss konnte die schwache Spielzeit vorher nicht wieder wettmachen. Kein Platz im Nationalteam neben Lukaku, Batshuayi und Benteke. © 2018 Getty Images