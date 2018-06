SPORTBUZZER-Voting zum WM-Kader: Auf wen soll Joachim Löw verzichten?

Bis zum Montagmittag darf noch geträumt werden. Vom Turnier in Russland. Von einer vielleicht einmaligen WM-Erfahrung. Doch um Punkt 12 Uhr endet der Traum von der Weltmeisterschaft für vier Spieler. Dann muss Bundestrainer Joachim Löw der Fifa mitteilen, wer im finalen 23-Mann-Kader für das Turnier steht – und wer eben nicht.

Für Stars wie Sebastian Rudy oder Nils Petersen könnte die WM die letzte Chance auf ein großes Turnier sein. Rudy etwa droht nach dem EM-Aus (auch vor dem Turnier in Frankreich stand er im vorläufigen Kader) nun auch die Weltmeisterschaft zwei Jahre später zu verpassen. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern wird gemeinhin zu den Wackelkandidaten gerechnet – ähnlich wie die Torhüter Kevin Trapp und Bernd Leno, die Abwehrspieler Jonathan Tah und Marvin Plattenhardt und die Offensiven Julian Brandt, Mario Gomez und Nils Petersen.

Der SPORTBUZZER will von euch wissen, auf wen Bundestrainer Joachim Löw in Russland verzichten soll. Wen würdet ihr daheim in Deutschland lassen und wer muss unbedingt mit nach Russland?