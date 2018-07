WM-Liveticker: Kolumbien trifft im Achtelfinale auf England

Die Engländer können in ihrer langen WM-Geschichte größere Erfolge vorweisen. Unter anderem holten sich die „Three Lions“ 1966 den Titel. Bei den letzten Turnieren konnte sich England nicht mit Ruhm bekleckern. 2006 schied die Mannschaft im Viertelfinale aus, 2010 im Achtelfinale. Bei der WM 2014 in Brasilien scheiterte man sogar schon in der Vorrunde. Diesmal soll es weitergehen. Vor allem die heimischen Fans sehnen sich nach einem Titel. Die bisherigen Leistungen in der Gruppe zeigen: England ist einer der Favoriten auf den Titel.