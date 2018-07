Подяка Віді за перемогу💪 А Вукоєвичу за настрій🔥 Вони - не лише хорвати🇺🇦🇺🇦🇺🇦 #croatia #russia #wc2018 #modric #rakitic #footballhub #футболхаб #росія #хорватія #чс2018 #vida #vukojevic #віда #вида #вука #динамо

