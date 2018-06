WM-Liveticker: Ägypten fordert Uruguay

Nach dem 5:0-Kantersieg der Russen zum WM-Auftakt sind jetzt Ägypten und Uruguay an der Reihe nachzulegen. Im zweiten Spiel der Gruppe A treffen die beiden Teams am frühen Freitagnachmittag (14:00 Uhr/So könnt ihr es sehen!) in Jekaterinburg aufeinander. Doch vor dem Spiel gibt es schlechte Nachrichten für Ägypten: Superstar Mohamed Salah vom FC Liverpool sitzt nach seiner Schulterverletzung zunächst nur auf der Bank. Auf Seiten der "Celeste" aus Uruguay wird vieles davon abhängen, wie gut die beiden Stürmer-Stars Luis Suarez und Edinson Cavani miteinander harmonieren.