WM-Liveticker: Argentinien und Messi starten gegen Außenseiter Island

Am dritten WM-Tag (15 Uhr; so könnt ihr es sehen!) steigt auch Vizeweltmeister Argentinien mit Superstar Lionel Messi in das Turnier ein. Gegen die galligen Isländer ist für die „Albiceleste“ im Moskauer Spartak-Stadion allerdings Vorsicht geboten. Die Isländer haben in der Vergangenheit mit ihrem Teamspirit schon einigen namhaften Gegnern Schwierigkeiten bereitet.