WM-Liveticker: Belgien startet gegen Außenseiter Panama

Glanzvolle Ansammlung an Millionenstars? Mit diesem Attribut will sich der ewige Geheimfavorit Belgien endgültig nicht mehr zufriedengeben. Die goldene Generation um Kapitän Eden Hazard und Superstar Kevin De Bruyne ist so viel wert wie kaum eine andere Mannschaft bei der Fußball-WM, muss beim größten Turnier der Welt aber auch endlich wie ein Gewinner auftreten. Am Montag ab 17 Uhr (in der ARD, Sky UHD und hier im Liveticker) können sie zeigen, wie gut sie wirklich sind. Denn dann startet mit der Auftaktpartie gegen Panama auch für Belgien die Weltmeisterschaft 2018 in Russland.