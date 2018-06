WM-Liveticker: Dänemark gegen Australien 

Trotz des Auftaktsieges gegen Peru hat Dänemarks Trainer Åge Hareide im zweiten Gruppenspiel gegen Australien eine Steigerung seiner Mannschaft gefordert. Vor allem defensiv müsse sein Team deutlich stärker auftreten als beim glücklichen 1:0-Erfolg gegen die Südamerikaner. „Sie hatten mehr Chancen als alle anderen Gegner in den Spielen zuvor gegen uns. Wir müssen das besser machen gegen Australien“, sagte Hareide am Mittwoch in Samara. Dort trifft Dänemark am Donnerstag um 14 Uhr auf die „Socceroos“.

Mit einem Sieg könnten die Skandinavier bereits das Ticket für das Achtelfinale buchen, wenn Frankreich im anschließenden Spiel Peru schlägt. Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen ist überzeugt davon, dass sein Team sich steigern kann. „Jeder weiß, dass wir besser spielen können. Das hat jeder in der Quali gesehen“, sagte der Torschütze des einzigen Treffers gegen Peru. „Die Einstellung gegen Peru war top, fußballerisch müssen wir uns steigern“, erklärte Poulsen. Australien muss nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich zwingend punkten, wenn die WM nicht schon in der Gruppenphase enden soll. Allerdings dürfte der Truppe aus Down Under voraussichtlich nur ein Sieg weiterhelfen, will man nicht auf Schützenhilfe von außerhalb angewiesen sein.