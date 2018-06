WM-Liveticker: Der Senegal fordert Polen heraus

Mit Spannung erwartet wird der erste WM-Auftritt von Bayerns Top-Stürmer Robert Lewandowski. Der wechselwillige Angreifer trifft mit der polnischen Nationalmannschaft in Moskau (ab 17 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) auf den Senegal. Lewandowskis Berater hatte zuletzt verkündet, sein Klient wolle den deutschen Meister verlassen, der Verein legte sein Veto ein. „Kein Kommentar“, heißt es im polnischen WM-Quartier zu den Wechselabsichten Lewandowskis. „Ich habe immer Hunger“, sagte der 29-Jährige vor dem Spiel gegen Senegal, nachdem er sich mit drei Toren in zwei Testspielen warm geschossen hatte. Bei den Polen ist er Rekordschütze, in der WM-Qualifikation war er mit 16 Toren treffsicherster Spieler. Doch nun will er endlich auch beweisen, ein Mann für die entscheidenden Spiele sein zu können.