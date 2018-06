WM-Liveticker: Frankreich startet gegen Australien

Zu Beginn des WM-Samstags (12:00 Uhr/So könnt ihr es sehen!) startet Mit-Favorit Frankreich gegen Australien ins Turnier. Gegen die "Socceroos" ist die talentierte französische Mannschaft direkt gefordert, denn: Die Schützlinge von Trainer Bert Van Marwijk sind mit ihrem robusten, physischen Spiel ein unangenehmer Gegner. Antoine Griezmann, Paul Pogba und Co. müssen auf der Jagd nach dem zweiten WM-Titel für Frankreich also direkt durchstarten.