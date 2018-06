WM-Liveticker: Marokko gegen den Iran

Einen einzigen Sieg feierte der Iran bei bislang vier Endrundenteilnahmen und insgesamt zwölf WM-Spielen - vor 20 Jahren sicherten sich das Team einen 2:1-Erfolg in der Vorrunde gegen die USA. „Wir tolerieren nicht, dass jemand uns sagt, dass wir nicht gewinnen können“, sagte Nationaltrainer Carlos Queiroz vor der Auftaktpartie gegen Marokko (17:00 Uhr/So könnt ihr es sehen!) in der schweren WM-Gruppe B. Dennoch gilt das Team hinter den beiden Top-Favoriten Portugal und Spanien und auch den Marokkanern als krasser Außenseiter. Irans hierzulande wohl bekanntester Spieler Ashkan Dejagah ist 2009 immerhin U21-Europameister mit dem DFB geworden.