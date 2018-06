WM-Liveticker: Nächste Ronaldo-Show? Portugal trifft auf Marokko

Tormaschine Cristiano Ronaldo will nun auch die Abwehrmacht Marokko überwinden und mit der nächsten Gala bei der Fußball-WM Europameister Portugal auf Kurs K.o.-Runde halten. Die Jubelgesten dürfte dem Superstar auch nicht ausgehen. Null Gegentreffer kassierten die Nordafrikaner allerdings auf dem Weg nach Russland, das 0:1 zum Auftakt gegen den Iran war ein unglückliches Eigentor in der Verlängerung. Die Portugiesen sind also gewarnt.

„Natürlich denke ich, dass Portugal stärker ist als Marokko. Wir dürfen den Gegner aber auch nicht unterschätzen“, sagte Stürmer André Silva vor dem Duell am Mittwoch (14 Uhr in der ARD) in Moskau. Abwehrspieler Pepe betonte: „Wir müssen viel rennen, viel schwitzen, viel kämpfen.“

Verfolgt die Partie Portugal gegen Marokko hier im SPORTBUZZER-Liveticker.