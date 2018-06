WM-Liveticker: Portugal gegen Spanien

Nach dem kurzfristigen Trainerwechsel startet Mitfavorit Spanien am Freitagabend (20:00 Uhr/So könnt ihr es sehen!) in Sotschi gegen Europameister Portugal in die Fußball-WM. Im ersten Spiel unter Neu-Trainer Fernando Hierro geht es gleich gegen den schärfsten Konkurrenten um den Gruppensieg - und die iberischen Nachbarn aus Portugal um Cristiano Ronaldo wollen die Unruhe um die Lopetegui-Entlassung nutzen.