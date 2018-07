Schweden sollte man nicht unterschätzen. In der Qualifikation schlugen sie Frankreich und warfen die Niederlande raus, in den Playoffs dann Italien und in der Gruppenphase ließ Schweden Weltmeister Deutschland hinter sich. In Russland macht das Team von Trainer Janne Andersson mit Teamgeist und unglaublich diszipliniertem Spiel den Gegnern zu schaffen. „Es ist unglaublich schwierig, gegen uns zu spielen“, sagte der Hamburger Albin Ekdal: „Wir fühlen uns total sicher, egal, wie der Gegner heißt.“

Doch am Samstag stehen den Skandinaviern ab 16 Uhr in Samara die starken Engländer gegenüber. Und nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Kolumbien geht England optimistisch ins Viertelfinale. „Ich will noch nicht nach Hause fahren. Wir wollen unsere Geschichte weiterschreiben“, sagte Trainer Gareth Southgate. Auf der Insel ist die Euphorie greifbar. Londons Bürgermeister Sadiq Khan plant schon Public-Viewings am Trafalgar Square und Hyde Park für Halbfinale und Endspiel. Southgate versucht, ein wenig zu bremsen. „Wir sind noch weit von Perfektion entfernt“, sagte der 47-Jährige. „Die Mannschaft hat sich im vergangenen Jahr unglaublich entwickelt, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns.“

Verfolgt das Spiel Schweden gegen England hier im Liveticker.