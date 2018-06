WM-Liveticker: Australien kämpft gegen Peru um Achtelfinaleinzug

Nur ein Punkt und erst zwei Tore – beide per Elfmeter – stehen für Australien bei dieser WM bislang zu Buche. Dennoch haben die „Socceroos“, anders als der heutige Gegner Peru, noch immer die Chance, ins Achtelfinale einzuziehen. Dafür braucht es um 16 Uhr in Sotschi (so seht ihr das Spiel im TV) „nur“ einen Sieg gegen die Südamerikaner und Schützenhilfe von Frankreich in Form eines Sieges gegen Dänemark im Parallelspiel (ebenfalls um 16 Uhr, hier im SPORTBUZZER-Liveticker). Im Falle zweier knapper Siege Australiens und Frankreichs (ein Tor Differenz) dürfte Dänemark außerdem nicht mehr Tore schießen als Australien.