Neymars Einsatz für Brasilien gegen Costa Rica ist gesichert, der Superstar der „Seleção“ ist nach kleineren Blessuren vom 1:1 gegen die Schweiz wieder fit und soll den fünfmaligen Weltmeister zum ersten Sieg bei der WM in Russland führen. Mit einem Erfolg im Spiel gegen Costa Rica in St. Petersburg (14 Uhr; so könnt ihr es sehen!) wären die Brasilianer auf einem guten Weg. Doch Neymar weiß: „Wir müssen sehr viel besser spielen als beim Auftakt.“