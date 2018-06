WM-Liveticker: Brasilien startet gegen die Schweiz

Auch wenn Brasilien als klarer Favorit in die Partie geht, wollen die Schweizer den fünfmaligen Weltmeister am Sonntagabend in Rostow am Don (20 Uhr; so könnt ihr es sehen!) ärgern. „Wir wollen selbstbewusst auftreten, mutig auch, und an jenem Tag alles daransetzen, Brasilien zu schlagen“, sagt Torwart Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach. Aushängeschild der Brasilianer Superstar Neymar. Der ist allerdings nach Verletzung noch nicht wieder bei hundert Prozent, wie Nationaltrainer Tite verriet.