WM-Liveticker: Außenseiter Costa Rica startet gegen Serbien

Vier Jahre nach dem Coup in Brasilien mit dem Aus erst im Viertelfinale will Costa Rica auch in Russland für positive Schlagzeilen sorgen. In den jüngsten Testspielen konnten die Mittelamerikaner allerdings nicht überzeugen – wovon sich Gegner Serbien vor dem Spiel in Samara (14 Uhr; so könnt ihr es sehen!) jedoch nicht beeinflussen lässt. „Wir lassen uns nicht von den letzten Ergebnissen blenden“, sagte Nationaltrainer Mladen Krstajic, der mit seinen Serben erfolgreich ins Turnier starten will.