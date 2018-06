WM-Liveticker: Dänemark fordert Frankreich

Entscheidungstag der Vorrundengruppen C und D! In Gruppe C treffen um 16 Uhr in Moskau Dänemark und Frankreich aufeinander. Die Skandinavier haben ihr Los selbst in der Hand: Ein Erfolg gegen die Franzosen führt zum Gruppensieg, ein Unentschieden reicht ebenfalls zum Weiterkommen. Sollten die Superstars um Antoine Griezmann und Paul Pogba aber auch ihr letztes Gruppenspiel gewinnen, muss Dänemark auf Schützenhilfe von Peru hoffen, die dann im Parallelspiel (ebenfalls um 16 Uhr in Sotschi, hier im SPORTBUZZER-Liveticker) nicht gegen Australien verlieren dürften.