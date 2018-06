WM-Liveticker: Deutschland will Auftaktsieg gegen Mexiko

Nach allem Warten ist es endlich so weit: Auch für die deutsche Nationalmannschaft beginnt jetzt die WM. Auf dem Weg zur Titelverteidigung heißt die erste Hürde am Sonntagnachmittag in Moskau (17:00 Uhr/So könnt ihr es sehen!) Mexiko. Zwar ist Deutschland deutlicher Favorit, doch die Mexikaner sind immerhin der vermeintlich stärkste Gegner in der deutschen Gruppe F. Gutes Vorzeichen: Seit 1982 hat Deutschland kein WM-Auftaktspiel mehr verloren.