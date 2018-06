WM-Liveticker: Deutschlands Endspiel gegen Schweden

Am Samstagabend wird es ernst: Im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden (20:00 Uhr/So könnt ihr es sehen!) muss die deutsche Mannschaft gewinnen - sonst droht das WM-Aus schon in der Vorrunde. In Sotschi will die DFB-Elf den Befreiungsschlag - doch nach der Mexiko-Pleite haben sich auch die Schweden auf die Fahne geschrieben, den amtierenden Weltmeister zu ärgern. Kann Joachim Löws Mannschaft den Kopf aus der Schlinge ziehen?