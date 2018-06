WM-Liveticker: Der Iran kämpft gegen Portugal um ersten Achtelfinaleinzug

Um 20 Uhr trifft der Iran am letzten Spieltag der Gruppe B in Saransk auf Europameister Portugal. Nach einem Sieg (1:0 über Marokko) und einer Niederlage (0:1 gegen Spanien) können die Iraner bei ihrer fünften WM-Teilnahme erstmals das Achtelfinalticket lösen - und das aus eigener Kraft. Für Portugal reicht ein Unentschieden zum Weiterkommen, ein Sieg würde gute Chancen auf den Gruppensieg verschaffen. Der Iran kommt mit einem Sieg ebenfalls garantiert weiter (sogar als Erster, wenn Spanien nicht gewinnt), selbst ein Unentschieden gegen Ronaldo & Co. könnte reichen, wenn Spanien gegen Marokko (um 20 Uhr in Kaliningrad, hier im SPORTBUZZER-Liveticker) mit zwei Toren Unterschied verliert.