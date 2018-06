WM-Liveticker: Kroatien nach der Argentinien-Gala gegen Island

Mit der vollen Punkteausbeute aus zwei Spielen und ohne Gegentor gehen die Kroaten am Dienstagabend in ihr letztes Gruppenspiel gegen Island. Die mit Stars gespickte Mannschaft um Luka Modric, Mario Mandzukic und Ivan Rakitic konnte ihr Ticket für das Achtelfinale durch zwei souveräne Siege gegen Nigeria (2:0) und Argentinien (3:0) bereits lösen. Vor allem die Gala im Duell mit den „Gauchos“ ließ aufhorchen. Um 20 Uhr kann Kroatien in Rostow (so seht ihr das Spiel im TV) den Gruppensieg unter Dach und Fach bringen. Dafür braucht es einen Punkt, sogar eine Niederlage könnte reichen, sollte Nigeria im Parallelspiel (ebenfalls um 20 Uhr, hier im SPORTBUZZER-Liveticker) gegen Argentinien nicht zu deutlich gewinnen.