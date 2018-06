WM-Liveticker: Polen gegen Kolumbien

Welcher Bayern-Star schießt seinen Münchner Kollegen raus? Im zweiten WM-Gruppenspiel der beiden bisherigen Verlierer in Gruppe H Polen und Kolumbien kämpfen Robert Lewandowski und James Rodríguez in Kasan (20:00 Uhr/So könnt ihr es sehen!) gegen das frühe Aus. Wer verliert, ist praktisch draußen.