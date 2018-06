WM-Liveticker: Russland gegen Ägypten

Ägypten mit seinem Stürmerstar Mohamed Salah steht nach dem 0:1 gegen Uruguay unter Druck, Gastgeber Russland will das umjubelte 5:0 aus dem Eröffnungsspiel bestätigen. Trainer Stanislaw Tschertschessow, der frühere Torwart von Dynamo Dresden, warnte jedoch vor der Partie in St. Petersburg (20 Uhr; so könnt ihr es sehen!): „Das Spiel gegen Saudi-Arabien ist jetzt schon Geschichte. Es geht wieder bei null los.“