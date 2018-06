WM-Liveticker: Saudi-Arabien gegen Ägypten

Das hatten sich alle Beteiligten anders vorgestellt: Trotz der eigentlich dankbaren Gruppenauslosung mit Gastgeber Russland und Uruguay sind sowohl Saudi-Arabien als auch die Ägypter um Superstar Mohamed Salah nach zwei Niederlagen bereits vorzeitig ausgeschieden. Im sportlich bedeutungslosen Spiel um den dritten Platz in der Gruppe A um 16 Uhr in Wolgograd wollen Beide die WM mit einem Sieg zumindest versöhnlich beenden. Im Parallelspiel zwischen Uruguay und Russland (um 16 Uhr in Samara, hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen) geht es dagegen noch um den Gruppensieg.