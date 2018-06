WM-Liveticker: Die Schweiz von Costa Rica gefordert

Endlich wieder Fußball! Nach den tagelangen Debatten über den Adler-Jubel von Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri gegen Serbien sind die Schweizer froh, dass am Mittwoch das Gruppenendspiel ansteht (20:00 Uhr/So könnt ihr es sehen!). Mit Xhaka, Shaqiri und Kapitän Stephan Lichtsteiner, die für ihre politischen Gesten mit einer Geldstrafe belegt wurden, wollen die Eidgenossen gegen die bereits ausgeschiedenen Costa Ricaner den Sprung in die K.o.-Runde perfekt machen. „Der Sieg ist das Ziel, und wir wollen wenn möglich auch Erster der Gruppe werden“, sagte Trainer Vladimir Petković am Dienstag.