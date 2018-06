WM-Liveticker: Kann Serbien Brasilien im Gruppenfinale ärgern?

Brasilien geht in Gruppe E zwar aus der Pole Position ins Rennen um das Weiterkommen, kann sich aber vor dem Duell mit dem Dritten Serbien in Moskau (20 Uhr/MESZ) nicht sicher sein. Schließlich hat der Tabellenzweite aus der Schweiz (4/3:2) in der Partie gegen das bereits ausgeschiedene Team aus Costa Rica (0/0:3) in Nischni Nowgorod die vermeintlich leichtere Aufgabe. Mit einer Revanche gegen den möglichen Achtelfinal-Gegner aus Deutschland für das schmachvolle 1:7 im Halbfinale der vergangenen Heim-WM hat sich der brasilianische Coach Tite nach eigenem Bekunden noch nicht beschäftigt: „Wir dürfen nicht daran denken. Und wir denken nicht daran, das kann ich versichern.“